TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da ana tablo maçları, bugün gündüz saatlerinde oynanan 3 maçla birlikte başladı.

Ana tablo eşleşmeleri, talihsiz bir olayla başlamış oldu. Turnuvanın 5 numaralı seribaşı İngiliz raket Heather Watson, Sara Sorribes Tormo’nun 3-2 önde götürdüğü maçta sakatlanarak maçtan çekildi ve Sara Sorribes Tormo, turnuvada son 16 turuna yükselmiş oldu.

Bir diğer maçta Anna Karolina Schmiedlova, 2 saat 19 dakika süren müsabakada Sloven rakibi Kaja Juvan’ı ilk servisinde yüzde 76.7’yle puan çıkartarak 7-5, 1-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti ve son 16 turuna yükselen ikinci isim oldu.

İspanyol raket Paula Badosa ise Ukraynalı rakibi Katarina Zavatska’yı maçta hiç servis kırdırmadan 6-1 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek rahat bir şekilde adını son 16 tenisçi arasına yazdırdı. Heather Watson'ın sakatlığından dolayı Arina Rodionova/Heather Watson-Kateryna Bondarenko/Sharon Fichman maçı iptal oldu.

TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde ilk gün ana tablo heyecanı oynanacak 6 maç ile devam edecek.

Ana tabloya katılan tenisçiler belli oldu

TEB BNP Paribas Tennis Championship’te dün başlayan eleme turlarında ikinci tur maçları bugün oynandı ve 32 kişilik ana tabloya katılım sağlayan 4 oyuncu da belli oldu.

Eski dünya 5 numarası Kanadalı Eugenie Bouchard, 19 yaşındaki rakibi İsviçreli Leonie Kung’u 6-4’lük iki set sonucunda mağlup etti. Maç boyunca rakibinin servisini toplam 6 kez kıran Bouchard, elemelerde set kaybetmeden ana tablo tabloda mücadele etme hakkı kazanmış oldu.

Avustralyalı raket Ellen Perez ise ilk setini kaybettiği maçta İngiliz rakibi Harriet Dart’ı 2-6, 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek eleme turundan ana tabloya katılım sağlayan bir diğer raket oldu.

Günün kısa süren mücadelelerinden birinde 19 yaşındaki Sırp raket Olga Danilovic de vatandaşı Dejana Radanovic’i 6-2 ve 6-0’lık setlerle 1 saat 16 dakika sonunda rahat bir şekilde mağlup ederek İstanbul’da ana tablo heyecanı yaşamaya hak kazandı.

Eleme turlarının en çekişmeli geçen mücadelelerinden birinde ise dünya 136 numarası Çek Tereza Martincova, 19 yaşındaki rakibi İtalyan Elisabetta Cocciaretto’yu 2 saat 38 dakika süren maçın ardından geriye düşmesine rağmen 5-7, 7-5 ve 6-3’lük skorlarla mağlup ederek elemelerden ana tabloya katılım sağlayan son isim olmayı başardı.

İSTANBUL (DHA) -



