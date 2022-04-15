2 yıldır bu turnuvayı HD kalitesiyle seyircisiyle buluşturan D-Smart, bu yıl da merkez kortta yer alan tüm tekler maçları ile çiftler finalini canlı yayınlayacak.

İstanbul’un son şampiyonu dünya 27 numarası Sorana Cirstea’nın ünvanını korumaya çalışacağı bu yılın ana tablosunda, dünya 23 numarası ve geçen yılın çiftler şampiyonu Veronika Kudermetova, geçen yıl teklerde final oynayan ve çiftlerde mutlu sona ulaşan dünya 24 numarası Elise Mertens, dünya 35 numarası Sara Sorribes Tormo, WTA klasmanında ilk 40’ta yer alan en genç 2. oyuncu olan 2002 doğumlu Danimarkalı Clara Tauson gibi önemli isimler yer alacak.

Merkez kortta oynanacak 23 tekler maçı ile çiftler finali 18-24 Nisan tarihlerinde D-Smart Spor Kanallarında ekrana gelecek. Maç yayın saatleri aşağıdadır.

18 NİSAN PAZARTESİ

13.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19 NİSAN SALI

11.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

13.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

15.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

20 NİSAN ÇARŞAMBA

13.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

15.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

21 NİSAN PERŞEMBE

13.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

15.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

22 NİSAN CUMA

13.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

15.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

19.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART 2

23 NİSAN CUMARTESİ

15.00 YARI FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

17.00 YARI FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART

24 NİSAN PAZAR

12.30 ÇİFTLER FİNALİ ( CANLI ) SPOR SMART

15.00 TEKLER FİNALİ ( CANLI ) SPOR SMART