TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul heyecanı D-Smart ve D-Smart Go'da
WTA kapsamında ülkemizde düzenlenen en önemli tenis turnuvası olan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, 18-24 nisan tarihlerinde şifresiz ve canlı yayınlarla D-Smart Spor Kanallarında izleyiciyle buluşacak.
2 yıldır bu turnuvayı HD kalitesiyle seyircisiyle buluşturan D-Smart, bu yıl da merkez kortta yer alan tüm tekler maçları ile çiftler finalini canlı yayınlayacak.
İstanbul’un son şampiyonu dünya 27 numarası Sorana Cirstea’nın ünvanını korumaya çalışacağı bu yılın ana tablosunda, dünya 23 numarası ve geçen yılın çiftler şampiyonu Veronika Kudermetova, geçen yıl teklerde final oynayan ve çiftlerde mutlu sona ulaşan dünya 24 numarası Elise Mertens, dünya 35 numarası Sara Sorribes Tormo, WTA klasmanında ilk 40’ta yer alan en genç 2. oyuncu olan 2002 doğumlu Danimarkalı Clara Tauson gibi önemli isimler yer alacak.
Merkez kortta oynanacak 23 tekler maçı ile çiftler finali 18-24 Nisan tarihlerinde D-Smart Spor Kanallarında ekrana gelecek. Maç yayın saatleri aşağıdadır.
18 NİSAN PAZARTESİ
13.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19 NİSAN SALI
11.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
13.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
15.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19.00 1. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
20 NİSAN ÇARŞAMBA
13.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
15.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
21 NİSAN PERŞEMBE
13.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
15.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19.00 2. TUR MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
22 NİSAN CUMA
13.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
15.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
19.00 ÇEYREK FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART 2
23 NİSAN CUMARTESİ
15.00 YARI FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
17.00 YARI FİNAL MAÇI ( CANLI ) SPOR SMART
24 NİSAN PAZAR
12.30 ÇİFTLER FİNALİ ( CANLI ) SPOR SMART
15.00 TEKLER FİNALİ ( CANLI ) SPOR SMART