TEB BNP Paribas Tennıs Championship İstanbul heyecanı başlıyor

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvada 16 sporcu eleme tablosunda mücadele edip ana tabloya kalmaya çalışacak. Yarın yapılacak eleme maçlarının ardından iki tur atlamayı başaran 4 raket, 32 sporcunun yer alacağı ana tablo karşılaşmalarında mücadele etmeye hak kazanacak. TTF İstanbul Tenis Merkezi'ndeki toprak kort turnuvasında dünyaca ünlü sporcular ve milli formayı da başarıyla temsil eden Türk tenisçilerimiz de korta çıkacaklar. İstinye'deki TTF Tenis merkezinde oynanacak turnuvada 13 maç naklen D-Smart Spor kanallarında izleyicilerle buluşacak. Dünyaca ünlü Rus raket Svetlana Kuznetsova'nın 1 numaralı seri başı olduğu organizasyonun ana tablosunda salı ve çarşamba günleri Türk sporcular sahne alacak. Salı akşamı saat 19:00'da Berfu Cengiz, turnuvanın 3 numaralı seri başı Polona Hercog ile son 16 için mücadele ederken, çarşamba akşamı saat 19:00'da önce Çağla Büyükakçay, ardından Pemra Özgen D-Smart ekranlarında sahne alacak. Maç takvimi ise şöyle:

08 EYLÜL SALI

19.00 WTA İstanbul 1. TUR (BERFU CENGİZ - POLONA HERCOG)

09 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.00 WTA İstanbul 1.TUR ( ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY - CAROLINA GARCIA )

21.00 WTA İstanbul 1. TUR ( PEMRA ÖZGEN - MARGARITA GASPARYAN )

10 EYLÜL PERŞEMBE

19.00 WTA İstanbul Son 16 turu

21.00 WTA İstanbul Son 16 Turu

11 EYLÜL CUMA

13.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final)

15.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final)

19.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final)

21.00 WTA İstanbul (Çeyrek Final)

12 EYLÜL CUMARTESİ

14.30 WTA İstanbul (Yarı Final )

18.00 WTA İstanbul (Yarı Final)

13 EYLÜL PAZAR

14.30 WTA İstanbul Çiftler Finali

17.00 WTA İstanbul Tekler Finali