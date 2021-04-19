TEB BNP Paribas İstanbul Tenis Turnuvası başladı
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ana tablo maçları başladı. İlk gün korta çıkan İsviçreli Viktorija Golubic ve Hırvat Ana Konjuh rakiplerini yenerek adlarını ikinci tura yazdırdılar.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan ve Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ana tablo maçları başladı. İlk gün korta çıkan tek kadınlar dünya klasmanının 69. sırasındaki Katerina Siniakova, 169. basamaktaki İspanyol Cristina Bucsa’yı 7-6, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 yenerek tur atladı.
Sıralamada 86’ncılıkta yer alan Viktorija Golubic, 161. sırada bulunan İspanyol Nuria Parrizas Diaz’ı 6-4, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Klasmanda 241. sırada bulunan Ana Konjuh ise 112. basamaktaki İtalyan Sara Errani karşısında 7-5 ve 6-2’lik setlerle 2-0 galip gelerek ikinci tura kaldı.