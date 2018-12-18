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Team Rogue yedek oyuncu olarak Larssen’i kadrosuna kattı

LEC 2019’da yer alan ekiplerden Team Rogue, son olarak H2k Gaming bünyesinde yer alan orta koridor oyuncusu Larssen‘i kadrosuna kattı.

18 Aralık 2018, Salı 16:06
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Team Rogue yedek oyuncu olarak Larssen’i kadrosuna kattı

CS: GO ve Fortnite takımlarıyla bilinen Team Rogue, LEC 2019 Bahar sezonundan itibaren League of Legends arenalarına girme kararı almıştı. Sıfırdan bir kadro kuran ekip, bu konuda çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Daha öncesinde 5 oyuncusunu açıklayarak ilk 5’ini tamamlayan organizasyon, takıma ilk yedek oyuncu transferini de gerçekleştirdi. Son olarak çok kısa bir süre H2k Gaming forması giyen İsveçli orta koridor Larssen, Team Rogue’a transfer oldu. Larssen, orta koridor oyuncusu Sencux‘un yedeği olarak kadroda yer alacak.

Oyuncu, profesyonel League of Legends kariyerine 2016 yılında henüz 16 yaşındayken başladı. ManaLight takımıyla arenalara giriş yapan oyuncu, daha sonrasında ise MnM Gaming ve Wind and Rain gibi takımlarda forma giydi. Ninjas in Pyjamas adına da mücadele eden İsveçli oyuncu, son olarak kısa bir süre H2k Gaming bünyesinde yer almıştı. (Playerbros)

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