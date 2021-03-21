Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Bolu’da kamp yapan Trampolin Cimnastik Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çelen’e ziyaretinde, asbaşkan Cumhur Özçelik ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya eşlik etti.

Zekeriya Abramashvili, Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman, Çağdaş Keşkür’ün antrenörlüğündeki milli takım kampında erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, kadınlarda ise Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın yer alıyor.

Milliler, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılacak.

ANKARA (AA)