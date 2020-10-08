TCF Başkanı Suat Çelen: Ülkemize yakışır şekilde organize edeceğiz

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nu ziyaret eden ve burada çalışan milli sporcularla görüşen Çelen, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında yapılamayan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın aralık ayında Mersin’de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Normalde Fransa’nın ev sahipliği yapacağı şampiyonanın pandemi koşulları nedeniyle ilk önce Azerbaycan’a devredildiğini anlatan Çelen, "Fransa, mart ayında yapılması planlanan Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nı pandemi sürecinden sonra yapamayacağını açıklamasının ardından Azerbaycan bu organizasyonu sahiplendi çünkü erkeklerde de organize ediyordu. İkisini bir arada yapmaya karar verdi. Avrupa Cimnastik Birliğinin başkanı da Azerbaycanlı. Bu süreçte organizatör ülke olmayınca kendisi üstlendi fakat sonrasında Avrupa Cimnastik Birliği, Azerbaycan’ın da bu organizasyonu yapamayacağını bildirdi." şeklinde konuştu.

"4 Avrupa ülkesi başvuru yaptı"

Çelen, gelinen aşamada, Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliği için 4 ülke federasyonunun başvuru yaptığını belirterek, "Birlik, bu süreçte organizatör ülke aradı ve 4 Avrupa ülkesi başvuru yaptı. Bunlar, Ukrayna, Macaristan, Slovenya ve Türkiye. Diğer ülkeler, devletlerinden bakanlığından gerekli güçlü desteği alamayınca Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak biz Sayın Bakanımızın da desteğini aldık. Bu noktada başvurularımızı yaptık çünkü çok güçlü bir durumdayız. Mersin’de Akdeniz Oyunları öncesinde inşa edilen ve halen hazır tesislerimizde bu işi yapabilecek kapasitemiz vardı. Bana göre 2 ay kalmış bir organizasyonu bu kadar kısa sürede yapabilecek başka bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin’de gerçekleşecek organizasyonun öneminden bahseden Çelen, şunları söyledi:

"Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı’nın tabiri ile 2020 yılının en büyük yarışması olacak. Umut ediyorum ki birçok ülke katılımcı olacak. Seyircisiz bir şampiyona olacak. Avrupa Şampiyonası’nı ülkemize yakışır bir şekilde, Mersin’de halihazırdaki tesislerimizde organize edeceğiz."

BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ