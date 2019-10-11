İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'ndeki (TBL) Ege temsilcileri yarın yeni sezonun ilk maçlarına çıkacak. Ligde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bornova Belediyespor, Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle ligin en iddialı kadrolarından birini oluşturup sezon öncesi Federasyon Kupası'nda final oynamayı başaran Petkimspor ile yine Süper Lig iddiasıyla sezona hazırlanan Akhisar Belediye Basket, ilk hafta kozlarını paylaşacak.

Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 16.00'da yapılacak. Ligin yeni ekiplerinden Merkezefendi Denizli Basket, sezonu saat 17.00'de Samsunspor deplasmanında açacak. Şahin Ateşdağlı yönetimindeki Ege temsilcisi, transferde son hamle olarak Karesispor'dan deneyimli guard Soner Şentürk'ü kadrosuna kattı. Soner, daha önce Pınar Karşıyaka'yla Süper Lig'de şampiyonluk yaşayıp Euroleague oynadı.