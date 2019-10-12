Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TBL'nin ilk haftasında Final Gençlik Spor Kulübü, oyuncusu Marlain Guy Veal'in triple-double yaparak 46 sayı kaydettiği maçta Mamak Belediyesi'ni farka boğdu.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin ilk haftasında Final Gençlik Spor Kulübü, Atatürk Spor Salonu’nda Mamak Belediyesi’ni ağırladı. Karşılaşmayı 123-91’lik farklı bir skorla kazanan ev sahibi, Federasyon Kupası’nın ardından lige de fırtına başladı. Final Gençlik Spor Kulübü’nde 36.51 dakika sahada kalan Marlain Guy Veal triple-double yaptı. ABD’li yeni transfer karşılaşmayı; 46 sayı, 11 ribaund ve 13 asist ile tamamladı. Bursa temsilcisinde ilk 5 oyuncularının tamamı çift hanelere ulaşırken; Serhat Uğur 15, Alparslan Uruk 16, Hakan Şanlı 14 ve Abdoulaye Gueye de 12 sayı kaydetti. Benchten ise Final Gençlik Spor Kulübü, toplamda 20 sayı katkısı aldı. Mamak Belediyesi’nde de Ricky Lafreddick Tarrant Jr. mücadeleyi 40 sayı ile tamamladı.

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