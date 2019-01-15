TBF’nin internet sitesi yenilendi

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun internet sitesi, tüm liglerin kendilerine ait özel sayfalarına kavuştuğu yeni tasarımıyla kullanıma açıldı.

Daha modern ve kullanışlı bir tasarıma sahip olan siteye daha önce olduğu gibi tbf.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

TBF’nin yeni internet sitesi; Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Basketbol 2. Ligi ve Basketbol Gençler Ligi için ayrı ayrı tasarlanan sayfalara erişilebilecek bir portal olma özelliği de taşıyor.

Ziyaretçiler yeni sitede A Milli ve altyapı milli takımlarımızla ilgili tüm bilgi ve haberlere, basketbol dünyasına dair en güncel gelişmelere, maç özetlerine, maç yayın programlarına ve tüm resmî karar ve duyurulara pratik bir şekilde ulaşabilecek.