Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), federasyon eski asbaşkanı ve hakem eğitim sorumlusu Hüsamettin Topuzoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. TBF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk basketbolunun duayen isimlerinden; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız final maçı yönetmiş, eski TBF Asbaşkanı ve Hakem Eğitim Sorumlusu Hüsamettin Topuzoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, cenazenin yarın Ayvalık Şehitler Camisi’nde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.