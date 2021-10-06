Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 6 Ekim 2021 günlü toplantısında alınan kararları açıkladı. Galatasaray Nef - Darüşşafaka maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray'a para cezası kararı alındı.

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 6 Ekim 2021 tarihli kararları:

1 - E.2021/163

30.09.2021 tarihinde Ankara’da oynanan Çeşme Basketbol – Botaş Gelişim Kadınlar Federasyon Kupası müsabakası ile ilgili olarak;

a. Çeşme Basketbol Kulübü görevlisi Arın Soğancıoğlu’nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2021–2022 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Çeşme Basketbol Kulübü görevlisi Kemal Karakurt’un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2021–2022 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/173)

2 - E.2021/164

Galatasaray Spor Kulübü’nün, 02.10.2021 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Nef – Darüşşafaka ING Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;

a. Eylemin 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b. Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 71.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince 3.750,00-TL eklenmek sureti ile toplam 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

c. Kulüp görevlilerinin, müsabaka görevlileri raporlarında tespit edilen yardımları ve ihlalin önlenmesi adına ortaya konulan olumlu gayretleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/174)

3 - E.2021/165

Afyon Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 03.10.2021 tarihinde Afyonkarahisar’da oynanan HDI Sigorta Afyon Belediyesi – Türk Telekom Spor ING Basketbol Süper Ligi müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2021–2022 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2021/175)

Karar verilmiştir.

TBF Disiplin Kurulu