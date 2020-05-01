TBF’den Fenerbahçeli Iagupova’ya tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo’dan Alina Iagupova’nın FIBA Kadınlar EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TBF’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde sezonun en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alina Iagupova’yı tebrik ederiz." denildi.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı basketbolcu, bu sezon FIBA Kadınlar EuroLeague'de maç başına ortalama 35 dakika sahada kaldı. 1.80 metre boyundaki oyuncu, 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.