Türk spor camiası, Konyaspor 'un millî oyuncusu Ahmet Çalık'ın derin üzüntü yaratan vefatının şokunu yaşıyor. Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık için basketbol dünyasından da başsağlığı mesajları geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu yaptığı başsağlığı açıklamasında, "İttifak Holding Konyaspor’un Milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise mesajını, "Trafik kazasında hayatını kaybeden Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Konyaspor ve tüm spor camiamızın başı sağ olsun" şeklinde paylaştı.