TBF Uluslararası U16 Turnuvası’nda 6. gün tamamlandı

Konya Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası’nın 6. gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya ile karşılaştı. 16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 99-89 galip ayrıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı ise Slovenya’ya 78-67 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Sırbistan, Letonya’yı 67-66 yendi.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın final gününde Rusya-Slovenya, 15 Yaş Altı Milli Takımı-Litvanya ve 16 Yaş Altı Milli Takımı-Sırbistan karşılaşmalarıyla sona erecek.