Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Ergin Ataman'ın her fırsatta federasyonun aldığı kararları eleştirdiğini aktardı. Türkoğlu, "Bazen hayranlıkla izlediğimizi ve şaşırdığımızı söylemek istiyoruz. Bu arkadaş geçen gün bizi eleştirirken istemeden de olsa övdüğünü fark ettik. Öve öve bitiremediği ama eleştirmekten korktuğu Avrupa Ligi...Çünkü para cezası alacağı için. Sadece Türk basketbolunu eleştiren bu değerli kulübümüzün çalışanı geçen gün bir açıklama yaptı. Buradan o arkadaşa söylemek isterim. Bizi Avrupa Ligi'nde tek Türk antrenör olarak temsil ettiği için paradan korkmasın. Alacağı her cezayı Türkiye Basketbol Federasyonu ödeyecektir" dedi.