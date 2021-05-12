TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajında Türkoğlu, "Bayramlarda yan yana olup, büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılmaya alışkın olsak da biraz daha sabretmek, gönüllerimizin birlikteliğiyle yetinmek zorundayız. Dayanışma ruhumuz ve beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Güzel ve sağlıklı günler çok yakında. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.