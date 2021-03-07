Hidayet Türkoğlu, TBF’nin internet sitesinde yer alan mesajında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınların, daha huzurlu bir hayat yaşamak adına taşıdıkları istek ve özlemlerini canıgönülden paylaşıyor, özgür ve eşit paylaşan bireyler olmak için verdikleri mücadeleyi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınların, hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlarda var olmalarının, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için büyük önem taşıdığını kaydeden Hidayet Türkoğlu, "Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak adına spor alanında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken kadınlarımızın eşit imkanlara sahip olup eşit koşullarda rekabet edebilmelerini sağlamak ana görevlerimiz arasındadır." yorumunu yaptı.

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi’nde bu yıl ilk kez kızlar kategorisini de devreye sokmalarının bu konuya verdikleri önemin güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Biliyoruz ki sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, öz güveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte hepimizi gururlandıracaktır. Bu düşüncelerle Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA)