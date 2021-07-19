Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Salgın nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini hatırlatan Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye ulaştığı, birlik ve beraberliğimizi perçinleyen mübarek Kurban Bayramı’nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bu bayramı sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz için daha mutluyuz ama kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için bir süre daha tedbirli davranmamız gerektiğini unutmayalım. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar; sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."