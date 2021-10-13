Türkiye Basketbol Federasyonu, olağan seçimli genel kurul ile başkanını seçmeye hazırlanıyor. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu dışında Türk basketbolunun önemli isimleri Harun Erdenay ve Erman Kunter de adaylıklarını açıklamışlardı. Başkan adaylarından Erman Kunter, seçim öncesi bir basın toplantısında çalışma arkadaşları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'Değişim' temasının öne çıkarıldığı toplantı sırasında ekranda Victor Hugo'nun "Zamanı gelmiş fikirden daha güçlü bir şey yoktur" sözü yer aldı.

İşte Erman Kunter'in basın toplantısındaki açıklamaları:

"Üç adayız ve zor bir süreçten geçiyoruz. Yarışta yer alan bütün adaylara başarılar dilerim. Çok enteresan bir yarış olacak. Hidayet Türkoğlu 1997 yılında ilk kez benim tarafımdan A Milli Takım 'a çağırıldı, sonra da bir dünya yıldızı oldu. Bu benim için gurur nedenidir. Diğer aday Harun Erdenay. Babası Kemal ağabeyin benim üzerimde çok emeği vardır. Basketbola İTÜ'de başladım. Kemal ağabeyle basketbolumu çok geliştirdim. O zamanlar sahanın kenarında top oynayan küçük bir çocuk, Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri oldu, en skorer ismi oldu. Türkiye'nin bu iki önemli ismiyle yarışa çıktık. Bu olay benim için mutluluk verici. Basketbolun içinden gelen üç adayız. Her iki adaya da başarılar diliyorum"

Erman Kunter'in ekibi

"Bu harekete Efe Aydan ile başlamıştık. Hepiniz biliyorsunuz. Tanıtmak için çok bir kelimeye gerek yok. Efe için çok da fazla söze gerek yok. Çok önemli maçlar oynadık beraber"

"Kadın basketbolunda bizim biraz pozitif ayrımcılığımız var. Ona çok önem veriyoruz. Bir duraklama dönemine girdiğimizi biliyoruz. Aslında iki Avrupa Şampiyonası'nda arka arkaya podyumdaydık. Bunlar çabuk unutuldu. Geçtiğimiz olimpiyatta kadın voleybol takımımızın başarısını aslında biz öncesinde yaratmıştık kadın basketbolu ile. Canan Erdoğan, o takımların oluşmasında ve başarılarda en önemli isimlerden biri. Belki de en önemlisi... Bizden birlikte bu yola çıkan bir arkadaşımız"

"Basketbolun eğitim ile beraber yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle çok başarılı basketbol hayatıyla adademik kariyerini birleştirmiş Prof. Dr. Füsun Güler Uysal yine bizimle beraber. Biz bilime çok inanıyoruz. Kendisinin bize çok yardımcı olacağını biliyoruz"

"Herkesin çok yakından tanıdığı Ömer Araz var. Başarılı bir iş adamlığının yanı sıra bir basketbol aşığı. Dünyanın her köşesinde turnuvaları izlemiş bir basketbol adamı. O da bizim finanstan sorumlu yönetim kurulu üyemiz. O da bizimle beraber olacak"

"Bu ekibin dışında bizimle birlikte çok çalışan insan var. İşin mutfağındaki ekimiz çok değerli bizim için. Pandemi koşullarında bunu 5 kişi ile sınırlandırmak durumunda kaldık"

'Değişim diyerek yola çıktık'

"Değişim diyerek bir yola çıktık. Kiminle konuştuysak sorunların günden güne büyüdüğünü görüyoruz. Sıkıntıları anlatacak muhataplar yok. Kapanan kulüpler, kapanmaya yakın kulüpler var. Bu, bize değişimin artık gerekli olduğunu düşündürdü"

"Basketbol maalesef ki çok dar bir alana sıkışmış durumda. Anadolu'nun özellikle basketbol ile ilgili büyük bir eksikliği var. Bu, bizim değişim hareketimizin önemli noktalarından"

"Basketbolun iyi yönetilmediğini, kaynakların kötü kullanıldığını düşünüyoruz. Büyük bir savurganlık var. Özellikle basketbola büyük önem veren bir sürü insana kulak verdiğimizde değişim talebinin de ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz"

'Dört temel unsurumuz var'

"Değişim adına dört tane temel unsurumuz var. Bunlar; şeffaflık, liyakat, verimlilik ve katılımcılık"

"Kulüpler, federasyon bütçesini merak ediyorlar. Ne zaman, nereye harcandığını soruyorlar. Bu yüzden biz denetleme kuruluna çok büyük bir önem ve yetki veriyoruz. Ayrıca bir uluslararası kuruluşundan da ekstra denetleme istiyoruz"

"Herkes TBF'nin bütçesini, harcadığı paraların nereye gittiğini bilecektir. Bunu kamuoyu ile de paylaşacağız"

"Basketbol ailemizin çok şahsi husumetler ile kutuplaşma hastalığına düştüğünü görüyoruz. Yani liyakat ilkesi bir yana atılmış. Böyle olunca da doğru takımı kuramıyorsunuz. Takım kimyası çok önemlidir. Liyakattan uzaklaşırsanız doğru takımı kuramazsınız. Liyakat bence en önemli eksiklerimizden bir tanesi"

"Avrupa'da basketbola ayrılan bütçelerin ne olduğunu biliyorum. Türkiye, Avrupa'da ya ilk 3 ya ilk 4'ün içindedir basketbola ayırdığı parayla. Buna karşılık verimliliğimiz son derece düşüktür. Bizden daha mütevazi bütçelerle Avrupa şampiyonu oluyorlar, olimpiyatlara gidiyorlar. Demek ki verimlilikte bir hata yapıyoruz biz. Birinci noktası savurganlıktan kaçmamız lazım"

"Katılımcılığı çok büyük bir eksik görüyoruz. Basketbolu iyi yönetmek için tüm paydaşlarına kulak vermemiz lazım. Herkesin fikri çok önemli bizim için. Emekçilerin üretimi olmadan bir yere varamayız. Tepeden inmeci değil, tabandan katılımı destekleyen bir yönetim sözü veriyoruz. Herkes bize ulaşabilecek, herkes bize katkı verebilecek"

"Çok sayıda projemiz var. En çok dile getirilen konu kulüp gelirlerinin artırılması. Kadın basketbolunda bu sorun daha da fazla. Finansal sorunları var kulüplerin. Kulüplerimize verebileceğimiz ve sonuna kadar arkasında durabileceğimiz ilk söz katılım bedellerini kaldıracağız. Karşı soru da doğal olarak 'Basketbol Federasyonu nereden gelir sağlayacak, bütçedeki açık nasıl kalacak?' geliyor. Savurganlığı kaldıracağız. Kaynakları doğru kullanmıyoruz ki biz doğru kullanmaya çalışacağız. TBF'nin yeterli kaynağı vardır. Mutlaka ve mutlaka savurganlığı ortadan kaldıracağız. Bunun devamında bir sponsorluk var. Sponsorlar, bütün Avrupa basketbolunda çok önemlidir. Görüştüğümüz ve anlaşmış olduğumuz 4 tane sponsor var. Federasyon olarak bizim ihtiyacımız üzerinde bir sponsorluk anlaşması yaparsak bunu mutlaka kulüplere aktaracağız. 4 tane sponsor ile bu yola çıktık şu an için"

"Kulüplerin lig koordinatörünün kulüpler tarafından seçilmesini istiyoruz. Bunun yanında sporcu yetiştirirken hakem de yetiştirmek zorundayız. Milli takımlarda ana hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda hem kadın hem erkek takımlarıyla yer almak. Biz 'Oyunu değiştir' diyoruz. Çünkü senin oyun değiştirir. Bizim ana prensibimiz bu"

"Yetiştirici kulüplerin korunması en önemli konularımızdan. Onlara teşvik sağlayacak ve yoğun iletişimle destek olacağız. Ayrıca bir basketbol lisesi kurulacak"

"Nando De Colo ve Rodrigue Beaubois'yı ben yetiştirdim. Keza Rudy Gobert'i de... 6 yabancılı bir ligde yetiştiler. Mesela oyuncu yetiştirmek. Yabancı sınırı falan değil... Yabancı kuralı konusunda tepeden inme kararlar alamayız. Kulüplerimizle konuşarak ortak bir karar alınacaktır"