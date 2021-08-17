Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek milli sporcuların kazanacağı madalyaları, doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarına armağan edeceklerini belirtti.

Başkan Uztürk, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcularla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Engelli sporcuların katıldığı paralimpik oyunlarının ilk kez 1960 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendiğini ve 4 yılda bir gerçekleştirildiğini hatırlatan Uztürk, "Tokyo 2020’ye 160’a yakın ülkeden 4 bin 400 civarında paralimpik sporcunun katılması bekleniyor." diye konuştu.

Uztürk, federasyon olarak 2016 Rio Paralimpik Oyunları’na 8 branşta 49 sporcu ile katıldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl 10 branşta; atıcılık, atletizm, badminton, halter, masa tenisi, okçuluk, tekerlekli sandalye basketbol , tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye tenis ve yüzme branşlarında 57 sporcu ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yer alacağız. Sporcularımızın dünyanın en iyi 4 bin 400 paralimpik sporcusu arasında mücadelesine şahit olacağız. Bunun için büyük heyecan duymaktayız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın güvenli bir şekilde tamamlanmasının paralimpik oyunları için de güven ortamını artırdığını, sporcuların ve katılımcıların Tokyo öncesinde ve oyunlar sırasında Kovid-19’a karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini aktaran Uztürk, "Hiçbir kafilemizin pozitif bir vaka ile karşılaşmasını arzu etmeyiz. Önlemlere uyarak tüm sporcularımız ve katılımcılarımız güvenli bir şekilde paralimpik oyunlarında mücadele edecek." ifadelerini kullandı.

Paralimpik sporcuların performanslarıyla neler başarabileceğini dünyaya göstereceklerini ve spora yeni başlayacak kişilere ilham vereceklerini, rol model olacaklarını anlatan Uztürk, "Spor yoluyla, para sporcuları çeşitliliği kutlar ve farklılığın bir güç olduğunu gösterir, engelli kişilere yönelik sosyal engelleri ve ayrımcılığı yıkarak paralimpik oyunların birleştirici yönüyle de toplumsal farkındalığı artırmış olurlar. Bundan dolayı hedeflerimiz hep paralimpik oyunları üzerine çalışmak oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Uztürk, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na iştirak edecek tüm sporcularımızın güzel ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine, Tokyo’dan başarılarla döneceklerine inancımız tamdır." diye konuştu.

"Kazanacağımız madalyaları afetlerde vefat eden vatandaşların aziz hatıralarına armağan edeceğiz"

Arif Ümit Uztürk, dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı büyük destekle kota aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Sporcularımızın çıtayı daha yükseğe taşıyıp başarılarını tetikleyeceklerine olan inancım tam. Sporcularımız açısından böylesine muhteşem bir organizasyonda yer almak, azimli, çalışkan ve tutku ile bağlı oldukları bu yolculukta yaşadıkları zorluklar, Tokyo 2020’de başarılarının süsleri olacaktır. Son zamanlarda ülkemizin başına gelen orman yangınları ve sel gibi büyük doğal afetler sebebiyle derin üzüntü yaşamaktayız. Afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda kazanacağımız madalyaları afetlerde vefat eden vatandaşların aziz hatıralarına armağan edeceğiz."

Tokyo’dan döndükten sonra da büyük spor organizasyonlarının hazırlıklarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Uztürk, "İlki, yine Kovid-19 nedeniyle ertelenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 12-19 Eylül tarihlerinde 14 ülkenin katılımıyla Polonya’da yapılacak. Ardından ev sahipliğini de yapacağımız diğer büyük organizasyonumuz Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, 16-23 Ekim tarihlerinde Antalya’da 15 ülkeden 11 kadın ve 16 erkek takım olmak üzere toplam 27 milli takım ile düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Uztürk, her zaman paralimpik sporcuları destekleyen, motive eden, güç veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerini sunduğunu kaydederek, "Aynı zamanda federasyon olarak 6 senedir her türlü sıkıntıyı göğüslediğimiz değerli çalışanlarımıza ve bizlerle birlikte Tokyo’da olmasını çok arzu ettiğim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, kurullarımızın değerli üyelerine, sporcularımızın milli takımlara kazandırılmasında en büyük pay sahibi kulüplerimize ve onların değerli yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diyerek açıklamasını tamamladı.