TBESF Başkanı Uztürk’ten Engelliler Haftası mesajı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uztürk, mesajında, Türkiye’deki nüfusun yüzde 12,29’unun engelli bireylerden oluştuğunu belirterek, "Bu da yaklaşık 9 milyon vatandaşımızın engelli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın, ailelerinin, yakınlarının ve çevresinin yanı sıra toplumumuzun onları tanıma, kabullenme ve sosyal yaşam içinde olmaları gereken birey olduklarını unutmamaları ve kabul etmeleri gerekir. Yardım ve acıma duygusu yerine onları olduğu gibi kabul etme, eşit şartlardan ve imkanlardan yararlanma, engelli arkadaşlarımızın da toplum içinde daha öz güvenli ve bağımsız olarak yer almalarını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Federasyonun bünyesindeki birçok branşta yer alan bedensel engelli sporcuların paralimpik oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında, uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğine işaret eden Uztürk, şöyle devam etti:

"2019 yılını 277,5 madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, 2020 yılında yoluna 92 madalya ile devam etmektedirler. Dünyada ve ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını nedeniyle bu süreç geçici olarak durma noktasına gelmiş olsa da branşlarımızdaki bütün sporcularımız, başta 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olmak üzere planlanan tüm organizasyonlar için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu olarak Tokyo Paralimpik Oyunları için hedefimiz ise şu ana kadar atıcılık, atletizm, masa tenisi, okçuluk, tekerlekli sandalye basketbol ve yüzme branşlarında alınmış 31 kota sayımızı 50’ye çıkarmaktır."

Uztürk, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle engelli sporlarına büyük değer katan ve içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınına rağmen yılmadan mücadelesini sürdüren sporcularımıza, teknik ve idari ekiplerimize, spor kulüplerimiz ile değerli yöneticilerine ve tüm camiamıza şükranlarımı arz ediyorum." şeklinde görüş belirtti.