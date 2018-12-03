Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uztürk, mesajında, Birleşmiş Milletlerin 1992 yılında almış olduğu karar sonrası 3 Aralık’ın "Uluslararası Engelliler Günü" ilan edildiğini belirterek, "3 Aralık’ın ülkemizdeki tüm engelli kardeşlerimiz için daha da faydalı ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli sporcuların imkan sağlandığında önemli başarılar elde ettiklerine işaret eden Uztürk, şunları kaydetti:

"Sporcularımız, azimleriyle herkese örnek oldukları gibi dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmışlar ve ülkemize büyük gururlar yaşatmışlardır. Şanlı bayrağımızı en zirveye taşıyarak İstiklal Marşı’mızı tüm dünyaya dinlettirmişlerdir. Ancak halen bu sporcularımızın yetişmesini sağlayan kulüplerimizin bulundukları illerde yerelde çok fazla destek alamadıkları, yerel yönetimlerin daha fazla desteğine ihtiyaçları olduğunu görmekteyiz. Daha fazla destek, daha fazla sporcuya imkan sağlayacaktır ve kulüplerimizi güçlendirecektir. Sporcularımızın hayatın ve sporun içinde kalmasını sağlayacaktır. Bu vesileyle 3 Aralık’ın toplum duyarlılığını daha çok artırmasını temenni ederek herkesi saygı ve sevgi ile kucaklıyoruz."

AA