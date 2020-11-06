TBESF Başkanı Arif ÜmitUztürk’ten millilere ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Antalya’da kamp yapan Okçuluk ve Ampute Futbol Milli Takımlarını ziyaret etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik ve TBESF Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan’ın da yer aldığı ziyarette, kamp çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgiler alındı.

Milli sporcularla sohbet eden başkan Uztürk, onlara başarılar diledi. 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na hazırlanan milli futbolcular 11 Kasım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan milli okçular ise 15 Kasım’a kadar çalışmalarını Antalya’da sürdürecek.