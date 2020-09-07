TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: Liglerin başlatılmasını istiyoruz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, liglerin başlatılması ve gelecek sezonun planlamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen faaliyetlere, normalleşme dönemiyle birlikte kamp çalışmaları düzenleyerek başladıklarını belirten Uztürk, "2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota alan ve kota şansı devam eden sporcularımızı fiziksel ve zihinsel olarak formda tutabilmek istiyoruz. Sporcularımızın fiziksel koordinasyonlarının yanında, sağlıklarını korumak da öncelikli sorumluluğumuz. Sporcularımızın bireysel veya takım halinde yaptıkları çalışmalarda, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından belirlenen spor tesislerinde uygulanacak önlemler kapsamında hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp programlarına titizlikle devam ettiklerini vurgulayan Uztürk, "Geçtiğimiz hafta Ankara’da yaptığımız Yüzme Milli Takımı kampımızı sağlıklı bir şekilde tamamladık. 7-14 Eylül tarihlerinde ise Bolu’da düzenlenecek Ampute Futbol Milli Takım kampı ile hazırlıklara devam edeceğiz. Futbolcularımız, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Avrupa Şampiyonası’na hazırlanacak. Milli takım kampı sonrasında da 21-26 Eylül tarihlerinde Bitlis’te Ampute Futbol Türkiye Kupası’nı aynı şekilde büyük bir hassasiyet göstererek, sağlık önlemleri alarak yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Oturarak voleybol liglerinin, 16 takımın olacağı deplasmanlı lig usulüne uygun şekilde oynanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Uztürk, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle ara verdiğimiz ve özlediğimiz engelli spor faaliyetlerimizi adım adım başlatarak, sağlıklı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Kamp çalışmalarımız dışında bünyemizde faaliyet gösteren ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerimizde de statü ve takvim çalışmalarımız devam ediyor. 2020-2021 sezonunda tekerlekli sandalye basketbol liglerimizi 17 Ekim, fikstür çekimi yapılan ampute futbol liglerimizi ise 18 Ekim tarihinde başlatmayı planlıyoruz. Lig çalışmaları devam eden oturarak voleybolda ilk defa Süper Lig’de 16 takımın 3 grupta mücadele edeceği deplasmanlı lige geçmeyi planlıyoruz."