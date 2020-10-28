TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, lig planlamalarını açıkladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, 3 Aralık Engelliler Günü’ne denk gelen haftada ligleri başlatmayı planladıklarını söyledi. Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon planlamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü, liglerin en yakın zamanda, uygun koşullar içinde başlatılacağını dile getirdi.

Yeni sezon hazırlıklarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi kapsamında bir çok toplantı düzenlendiğini aktaran Uztürk, "15 Ekim’de ampute futbol kulüplerimizle, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig’in durumunu görüşmek üzere Ankara’da bir araya geldik. Toplantıda kulüp başkanları ve temsilcilerimizle birlikte yol haritası çizmeye çalıştık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelediğimiz liglerimizin durum değerlendirmesini, kulüplerin önerilerini dinleyerek, yeni sezonun başlangıç tarihiyle ilgili fikir alışverişinde bulunarak yaptık." ifadelerini kullandı.

Uztürk, liglerin en elverişli koşullarda başlatılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"20 Ekim tarihinde İstanbul’da, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ve Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nin durumunu görüşmek üzere toplandık. Liglerimiz, deplasmanlı lig statüsüne göre oynanmayacak. Turnuva esasına dayalı lig şeklinde planlıyoruz ancak bu sistemden bahsedebilmemiz için salgın sürecinin de takip edilmesi gerekiyor. Şartların elverişli olması durumda, kasım ayı sonunda faaliyetlerimizi başlatmayı planlıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına 3 Aralık Engelliler Günü’ne denk gelen haftada liglerimizi başlatmak istiyoruz."

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig ve Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig ile Oturarak Voleybol Süper Lig ve Oturarak Voleybol 1. Lig’in durumunun da ayrı bir toplantıda değerlendirileceğini anlatan Uztürk, "Kulüplerimizle en kısa zamanda bir araya gelip, değerlendirme toplantısı yapacağız.Takımlarımızda yer alan sporcu, teknik ekip ve tüm görevlilerin sağlıklarını düşünmek öncelikli görevimiz." şeklinde görüş belirtti.