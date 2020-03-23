TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: Evde kalmaya devam etmeliyiz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Kendimizi, ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalmaya devam etmek, bu virüsten sağduyulu bir şekilde en az hasarla kurtulmamızı sağlayacaktır." dedi. Uztürk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı federasyon tarafından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle sportif alanda bir çok tedbir aldıklarını vurgulayan Uztürk, "Bu süreçte bünyemizde yer alan tüm sporcu, teknik ekip ve yetkililerimizin sağlığı her şeyden kıymetlidir. Bu nedenle yurt içinde düzenlenmesini planladığımız ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol liglerimizi, oturarak voleybolda etaplı müsabakalarımızı, Türkiye şampiyonalarımızı, milli takım kamplarımızı, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar erteledik. Dünya geneli ve ülkemizde görülen salgın sebebiyle gereken önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

Spor faaliyetlerinin devamının sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Uztürk, "Küresel ölçekteki salgın sebebiyle yaşadığımız bu zor günleri devletimizin, bakanlıklarımızın sabrı, tedbir ve gayretleriyle aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.