TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk: En büyük favori olarak biz gösteriliyoruz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Polonya’da 12-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun Türkiye’nin şampiyon olduğu 2017’den sonra ilk defa yapılacağına işaret eden Uztürk, "Maalesef 2020’de pandemi nedeniyle birçok faaliyet gerçekleştirilemedi. Dolayısıyla Polonya’nın Krakow kentinde yapılacak bu şampiyona için milli takımımız, uzun bir süreden beri teknik direktörümüz nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uztürk, "Kaptan Osman Çakmak, son Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluğu getiren golü atan arkadaşımızdı. Şimdi takımın başında teknik direktör olarak bu şampiyonada yer alacak." ifadelerini kulandı.

Ampute Futbol Dünya Federasyonu (WAFF) Başkanlığını da yapan Uztürk, şampiyonadan iki takımın çekildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şampiyona, ilk başta 16 takımın katılımıyla düzenlenmesi planlanan bir organizasyondu. Ancak daha sonra iki takım bu faaliyetten Kovid-19 endişesi nedeniyle çekildi. Bunlardan biri de maalesef bizim grubumuzdan oldu, Azerbaycan çekildi. Böylece grubumuzda 3 takım kaldı. İki eksik takımla, 14 takımla bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz."

"Son Avrupa şampiyonu etiketiyle gittiğimiz bu organizasyondan yine Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyoruz" diyen Uztürk, "İddiamız bu doğrultuda. En büyük aday, en büyük favori olarak da biz gösteriliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye’nin grupta Gürcistan ve İtalya ile karşılaşacağını hatırlatan Uztürk, A Mili Takım’ın dışında İngiltere, Polonya ve Rusya’nın iddialı ekipler olarak öne çıktığını söyledi.

Uztürk, "Şampiyonluk inşallah Türkiye’ye gelecek. Herhangi bir endişemiz yok ama sahaya çıkmadan maçlar kazanılmıyor. Çıkacağız oynayacağız, mücadele edeceğiz ve 2021’in Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2022 Dünya Kupası, 24 takımın katılımıyla Antalya’da düzenlenecek

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nın Türkiye’de düzenleneceğini anımsatarak, "WAFF Başkanı seçildikten sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ’Dünya Kupası’nı neden ülkemize almıyorsunuz?’ sorusu üzerine harekete geçtik. Bu arada hem WAFF Başkanı seçildik hem de Dünya Kupası’nın ev sahipliğini Türkiye’ye getirdik." diye konuştu.

Uztürk, 2022 Dünya Kupası’nı 24 takımın katılımıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası’ndan sonra muhtemelen burada WAFF toplantısını da gerçekleştireceğiz ve şampiyonayı hangi tesislerde yapacağımızı konuklarımıza göstereceğiz. Tesisler ve şampiyonayla ilgili bilgi alışverişini gerçekleştireceğiz. Katılımı yüksek bir organizasyon olacak. Takımlar ortalama 20 kişiden oluşuyor. Dolayısıyla yaklaşık 500 kişiyi konuk olarak ağırlayacağız."

Dünya Kupası’nın Antalya’da düzenlenecek olmasıyla ilgili Uztürk, "Antalya, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ile de yaptığımız görüşmede müşterek tespit ettiğimiz bir il oldu. TFF olarak bu şampiyonaya desteklerini esirgemeyecekler. Sayın Özdemir’den onun da sözünü aldık." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takım ’ın, Dünya Kupası’nda da iddialı olduğunun altını çizen Uztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye hem ev sahibi hem de şampiyonada iddialı ülkelerden biri. 2018’de Meksika’daki Dünya Kupası’nda maalesef Angola’ya penaltılar neticesinde kaybettik. Angola, Dünya Kupası’nın sahibi oldu. Bu sefer bir aksilik yaşamak istemiyoruz. İnşallah, penaltılara da kalmadan daha net skorlarla hem Avrupa şampiyonluğunu hem de 2022 Dünya Kupası’nı ülkemize kazandırmış oluruz. Bunu yapabilecek kadromuz, yetenekli çocuklarımız var. Ciddi bir şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah bu çalışmaların meyvelerini toplarız."

Türkiye, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda D Grubu’nda yarın Gürcistan, 15 Eylül Çarşamba günü İtalya ile karşılaşacak.