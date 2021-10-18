Kovid-19 salgını döneminde yaptığı organizasyonlarda aldığı sağlık tedbirleriyle Uluslararası Tenis Federasyonunun (ITF) takdirini kazanan Türkiye, büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. ITF, tarihinde ilk kez tek bir merkezde yapacağı kıtalararası elemelerini Türkiye’de yapmaya kararı aldı.

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Megasaray Tenis Akademisi’nde 15-22 Mart tarihlerinde yapılacak elemelere 80 ülkeden 300’den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

İlk kez bütün kıta elemeleri tek bir ülkede gerçekleştirilecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019 yılında ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının 2020 yılında yeniden başladığını ve Türkiye’nin uluslararası iki turnuvaya başarıyla ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Salgın konusunda aldıkları tedbirler ve gerçekleştirdikleri başarılı turnuvalar sayesinde ITF’in 2021 yılında Türkiye’ye verdiği turnuva sayısının 7’ye yükseldiğini dile getiren Yurdagül, şöyle konuştu:

"Ülkemiz Kovid-19 döneminde çok iyi sınav verdi. Özellikle otel ve sahalarımızın Kovid-19’a karşı almış olduğu tedbirler, organizasyon içerisinde yapmış olduğumuz ciddi kontroller, ITF’nin ülkemize bakış açısını bir anda bambaşka bir hale getirdi. ITF ile olan ikili ilişkilerimizi çok daha iyi hale getirdik. Şu ana kadar Afrika, Asya, Avrupa gibi kıtaların elemeleri, örneğin Avrupa elemeleri Almanya ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde yapılırdı. Ama biz o kadar iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptık ve iyi tedbirler aldık ki ITF bütün kıtaların dünya şampiyonası elemelerinin Türkiye’de yapılması teklifiyle geldi. ITF tarihinde ilk kez bütün kıta elemeleri tek bir ülkede yapılıyor. Bizim için müthiş bir gurur ve prestij kaynağı oldu. İnşallah 15-22 Mart tarihlerinde Antalya’da Megasaray Tenis Akademisi’nde 80 ülke ve 300’den fazla katılımcının yer alacağı bu muhteşem ve büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayacağız."

"Türkiye’de 2022 yılında 16 turnuva düzenlenecek"

Yurdagül, 2022 yılında Türkiye’de 16 uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvası yapılacağını vurgulayarak, bir yıl içerisinde bir ülkenin yapacağı en yüksek turnuva sayısına ulaştıklarını belirtti.

"Bugüne kadar hiçbir ülke bir yılda 16 turnuva düzenleme şansına sahip olamadı." ifadesini kullanan Yurdagül, 100 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılmasının beklendiği turnuvalarda yaklaşık 150 bin dolar ödül dağıtılacağını sözlerine ekledi.