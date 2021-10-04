Tayland, esporu resmi olarak tanıdı

The National Thailan’ın aktardığında göre Taylan’ın esporu resmi bir spor olarak kabulü, Kraliyet Tayland Hükümeti Gazetesinde yazıldı. Tayland hükümetinin resmi gazeteden yaptığı açıklama, Tayland’ın espor federasyonu olan Thai E-Sports Federation (TESF)’ın Facebook sayfasında da paylaşıldı.

Bu açıklamayla birlikte ülkeye espor alanında daha büyük yatırımlarına gelmesi bekleniyor. Esporun ülkede resmi bir spor olarak tanınmasıyla ülkeye maddi yatırım, ulusa tanınırlık, tanıtım, etkinlik yönetimi ve takımlar için olumlu bir gelişme.

Tayland hükümeti, esporu daha iyi anlamak ve bu alanda bölgesel şampiyonalar düzenlemede yardımcı olmak için hükümet yetkililerine gerekli eğitimi sağlayacak bir dizi projede TESF ile işbirliği yaptı. TESF’in Facebook sayfasından yaptığı paylaşımlarda ise resmi devlet kurumlarının espor sektörünü anlamaları, bu konuda eğitilmelerini sağlayacak ve uluslar arası turnuvaların organizasyonu sürecinde yardım için anlaşıldı.

Hürriyet