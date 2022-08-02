Pınar Karşıyaka'nın U16 Milli Takım 'da forma giyen altyapı oyuncusu Taylan George Warren'ın ani rahatsızlığı yürekleri ağza getirdi. Milli kafileyle 6'ncı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) maçları için Slovakya'ya giden genç basketbolcunun kampta ağzında ve vücudunda yaralar çıktığı öğrenildi. Milli takım yetkililerinin çabasıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen 16 yaşındaki Taylan George, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. İlk etapta anemi teşhisi konulan oyuncu için yapılan trombosit ihtiyacı duyurusu, NBA 'de forma giyen Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, İspanya'da Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı ve basketbol ailesinden yüzlerce kişinin paylaşımlarıyla anında karşılık buldu.

Basketbol Federasyonu, Karşıyakalı milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, "16 Yaş Altı Erkek Milli Takım sporcumuz Taylan George Warren, Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde 25-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 6. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) rahatsızlandığı için hastanede kontrolleri yapılmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzun Türkiye’ye dönmesine karar verilmiş olup, EYOF yetkililerinin de desteğiyle 30 Temmuz Cumartesi günü ambulans uçakla İstanbula’a getirilerek tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz için kan ihtiyacı karşılanmış olup, sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Sporcumuzla ilgili her gelişme kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.

DHA