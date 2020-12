Galatasaray'ın bu sezonki yükselen yıldızı Taylan Antalyalı, Sarı-Kırmızılı kulübün mobil uygulaması için röportaj verdi. Transfer döneminde oluşan orta saha beklentisinin kendisini nasıl etkilediği sorulan 26 yaşındaki futbolcu, "Geçen seneye göre giden çok fazla arkadaşımız oldu. Özellikle benim bölgemde oynayan çok fazla oyuncu gitmişti. Ben de açıkçası buraya takviye bekliyordum. Çünkü hedefleri her zaman yüksek olan bir kulüpteyiz ve önemli oyuncuların bulunduğu bir kulüpteyiz. Kendimi hazır hissettim her zaman. O tür oyuncularla mücadele edebilmek için kendimi her zaman hazır tuttum, bekliyordum da... Fırsat geldiğinde de sezona iyi bir başlangıç yaptım" cevabını verdi. Taylan, daha hücuma yönelik oynarken, Fatih Terim tarafından 6 numaralı pozisyonda değerlendirilmesini de yorumladı, dikkat çekici ifadeler kullandı...

'Gerrard için 4'ü seçtim'

8 numara için Selçuk İnan'dan izin aldığını, ancak Babel'in hızlı davrandığını anlatan Taylan, "Herkesin bildiği gibi Gerrard hayranıyım. Ben de onun milli takımında giydiği 4 numarayı almak istedim. Rangers maçında imzaladığı formayı çerçevelettim, odamda duruyor" dedi.

Tam bir Steven Gerrard hayranı olan Taylan Antalyalı, bu sezon neden 4 numarayı seçtiğini şu sözlerle açıkladı: "Geçen sene Muğla'nın plakasından dolayı 48 numarayı giyiyordum. Bu sene bir değişiklik yapmak istedim. Genç milli takımlarda 8 numaraya ayrı bir hayranlığım vardı, onu almak istiyordum. Tabii son 8 numarayı giyen Selçuk İnan olunca direkt istiyorum diyemedim. Onunla konuşmak istedim. Selçuk ağabey ile konuştuğumda muhakkak sana çok yakışacaktır, uzun yıllar da giyersin demişti. O an karar vermiştim 8 numarayı almaya ama Babel almıştı. Ben de herkes biliyor zaten bunu, Gerrard hayranıyım. Onun milli takımında giydiği 4 numarayı almak istedim. Öyle bir değişiklik yaptık..."

'Çok güzel şeyler söyledi'

"Rangers maçından sonra kendisiyle tanışma fırsatım oldu, çok memnun oldum ve çok da heyecanlanmıştım. Maçın atmosferi ve sonucu çok farklıydı. Sonucu istediğimiz gibi olmadı ama uzun yıllardır takip ettiğim, oyun stilini çok beğendiğim bir oyuncuydu. Maçtan sonra kendisi de formamı alıp, imzalamıştı. Onun da bilgisi varmış ona duyduğum hayranlıktan. Onun için teşekkür etti, güzel şeyler söyledi. Onlar da bende kalsın. Rangers maçında imzaladığı formayı şu anda evimde çerçevelettim, odamda duruyor."

'Feghouli belki kıskanmıştır!'

Röportajda Feghouli'nin de Taylan'a soruları vardı. "Saçlarını neden kestirmiyorsun" sorusuna Taylan, "Aslında saçlarımı kesmememin bir nedeni yok. Tarz değişikliği diyebiliriz. Bir de uzun denemek istedim. Şu an yakıştığını da düşünüyorum, kestirmeyi düşünmüyorum. Feghouli, çok fazla saçı olmadığı için belki kıskanmıştır ama..." cevabını verdi. Feghouli ardından, "Neden milli takımda yoksun?" diye sordu. Taylan'ın cevabı ise "Soso her fırsatta milli takım için beni destekliyor. Benim düşüncem öncelikle bu forma altında kalıcı olup, burada başarımı sürdürmek. Milli takım tabii ki her Türk genci gibi benim de hayalim. Burada başarılı olup, istikrarı sürdürürsem orada olabileceğimi düşünüyorum" oldu.

'Sol ayağıma da güveniyorum'

"Şu anda 6 numarada biraz daha defansif oynuyor gibi duruyorum ama sürelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Top ayağımdayken, sol ayağıma da oldukça güveniyorum. Onun için de çalışmalar yaptım. Orta saha oynuyordum yine ama biraz daha 8 ve 10 numara olarak ofansif görevlerim vardı. Sezon başında böyle bir ihtiyaç olunca ben de yapabileceğime inanıyordum. Başta Fatih hoca olmak üzere tüm hocalarım gerekli uyarılarda bulunmuştu orada nasıl oynamam gerektiği hakkında. Ben de onları iyi dinlediğimi düşünüyorum. Performansım bu noktadaysa hocalarımın çok büyük emeği var."

'Oynadıkça iştahım kabardı'

"Galatasaray'daysanız buranın forması her zaman ağırdır. Onu taşımak gerekir. Hocamın da uygun gördüğü zaman bana formayı vereceğini biliyordum. Önemli olan o zaman hazır olmaktı. Oynamadığım sürece herkes gibi ben de mutsuzdum doğal olarak. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Asla çalışmayı bırakmadım. Hocalarımdan, büyüklerimden, takım arkadaşlarımdan her zaman bir şeyler öğrenmeye çalıştım. O fırsat geldiğinde iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hoca da aynı fikirde. Ondan sonra oynadıkça özgüvenim de arttı, iştahım kabardı diyebilirim. Daha fazla çalışıp, bu formayı daha iyi taşımaya çalışacağım."