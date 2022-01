Galatasaray 'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Taylan Antalyalı da paylaşım yaptı.

Taylan'ın paylaşımı...

Hocam; Sizinle geçirdiğim her dakika, yaptığımız her konuşma, her zaman hayatımın ve kariyerimin en değerli anlarından olacak. Verdiğiniz emek, gösterdiğiniz sabır ve kattığınız her şey için sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun; en iyi dileklerim hep sizinle olacak…

Galatasaraylı bir çok futbolcu dün paylaşım yaparken Taylan Antalyalı en son paylaşım yapan isimlerden oldu.