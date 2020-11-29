Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu olan Galatasaray’da kart sınırında tek oyuncu vardı. Taylan Antalyalı, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecekti. Her zaman olduğu gibi çok iyi bir mücadele ortaya koyan Taylan, 86. dakikada harika bir gol attı ve 4-0’lık maçın son golünü filelere yolladı. Ligdeki son golünü 28 Aralık 2019’da 5-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, 90 dakikayı da kart görmeden tamamladı ve gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi sıkıntı yaşamadı. Bu durum, Fatih Terim’i bir hayli mutlu ederken, Hatay sınavı öncesi dünkü maçta forma giyemeyen 7 oyuncudan 5’inin, yeniden takıma dönme ihtimali de doğdu. İyileşmelerihalindedönüyorlar Sakatlıkları devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi’nin, gelecek hafta da oynamaları zor gözüküyor. Ancak hastalıkları devam eden Omar, Ryan Babel, Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk’un iyileşmeleri halinde hafta içinde takımla birlikte yeniden idmanlara katılabilecekleri öğrenildi.







