Taylan Antalyalı: Yıllardır bekliyordum bu anı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Antalyaspor’u 5-0 mağlup etti. Mücadeleye 11’de başlayan Taylan Antalyalı maçta göstermiş olduğu performansla takdir topladı. Taylan karşılaşma içerisinde attığı paslarla takımın hücumda tehlikeli ataklar yapılmasını sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu güzel oyununu bir golle de süsledi ve sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, yıllardır bu anı beklediğini vurguladı. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Taylan, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yıllardır bekliyordum bu anı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik, ağır bir zemin vardı ama çok iyi oynayıp galip geldik. Devreyi böyle bir galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. 2019'un son maçıydı. İkinci yarı çok daha iyi olacağız. Bugün Falcao'ya yakın oynamamı istedi hocamız. Elimden gelen her şeyi yaptım top aldıkça. İyi oynadığımı düşünüyorum.'' dedi.

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