Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bugünü bekliyordum

A Milli Futbol Takımı, Hollanda’yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne üç puanla başladı. A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda karşısında milli formayı ilk kez giyen Taylan Antalyalı, 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maçtan 3 puan çıkardıklarını belirten Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır bugünü bekliyordum. Dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı. İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz."





Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez milli formayı terletti.