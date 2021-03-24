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Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bugünü bekliyordum

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı, Hollanda zaferinin ardından konuştu. Uzun yıllardır bu anı beklediğini vurgulayan Taylan, ''İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz." dedi.

24 Mart 2021, Çarşamba 22:36 Son Güncelleme:
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Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bugünü bekliyordum

A Milli Futbol Takımı, Hollanda’yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne üç puanla başladı. A Milli Takıma ilk kez davet edilen ve Hollanda karşısında milli formayı ilk kez giyen Taylan Antalyalı, 90 dakika sonrası açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir maçtan 3 puan çıkardıklarını belirten Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır bugünü bekliyordum. Dünya Kupası yolunda önemli bir maçtı. İyi bir mücadele ve iyi bir oyunla 3 puan aldık. Umarım bu performansı sonuna kadar devam ettiririz."

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Galatasaray'ın yıldızı Taylan Antalyalı, 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi ve ilk kez milli formayı terletti.

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