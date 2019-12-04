Taylan Antalyalı: Turu kendimize çevirebilecek güçteyiz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u sahasında ağırladı. Sarı Kırmızılı ekip genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer aldı. Fatih Terim'in öğrencileri mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak ev sahibi avantajını kaybetmiş oldu. Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti.

Mücadelenin ardından Taylan Antalyalı, önemli açıklamalarda bulundu.

Taylan Antalyalı’nın açıklamaları şöyle:

“Bulunduğumuz her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen bir kulübüz. Kupada da aynı şekilde. İlk maçta içeride 2-0 mağlup olduk tabii ki üzgünüz. Turu kendimize çevirebilecek güçteyiz. Umarım ikinci maçta istediğimiz sonucu alıp sonraki tura kupaya doğru devam edeceğiz inşallah. Takım olarak mağlup olduğumuz için üzgünüm. Kazanmak istiyorduk, umarım ikinci maçta istediğimiz skoru alır yolumuza devam ederiz.”