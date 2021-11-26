Taylan Antalyalı: Şimdi hedefimiz lider çıkmak!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden ve gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray 'da Taylan Antalyalı, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden ve gruptan lider çıkmak istediklerine vurgu yapan Taylan, şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyuz. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Buraya gelen, 90 dakika boyunca hiç durmadan bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederiz. İç sahada gerçekten inanmıştık. Avrupa’da emin adımlarla devam etmek istiyorduk. Bugün de onu gösterdiğimizi düşünüyorum. Gruptan çıkmayı garantiledik ama şimdi lider çıkmak istiyoruz. Galatasaray’da hedefler bitmez. Şimdi hedefimiz lider çıkmak. Çok mutluyuz. Umarım Roma’dan da iyi bir sonuçla dönüp lider çıkarız.”











