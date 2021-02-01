Türkiye genelinde her spor çok önemli bir yere sahip olsa da Türk insanı için futbol vazgeçilmezler arasında yer almaktadır. Spor insanları birleştirip aynı anda sevinmeyi ve aynı anda hüzünlenmeyi gerektiriyor. Türkiye'de ve dünya genelinde yer alan bu sporlar sayesinde insanlar farklı kültürleri tanıyarak sağlıklı bir yaşam sürebiliyorlar. Spor ile uğraşan kişiler hem disiplinli hem de profesyonel olmayı başarıyorlar. Sürekli antrenmanlar ile disiplinli bir mesleği icra eden sporcular çoğunlukla müsabakalara katıldıkça kendilerini de geliştirme fırsatı yakalayabiliyorlar. Bunun yanı sıra müsabakalarda en başarılı takımlar seçilirken sporseverler de bu heyecanı yaşıyorlar. O nedenle Türkiye'de futbol her geçen gün gelişiyor. Futbolcular ise başarılı bir spor hayatının ardından teknik direktörlük de yapabiliyorlar. Galatasaray'da forma giyen genç futbolcu Taylan Antalyalı ise başarılı performansı ile göz dolduruyor.

Taylan Antalyalı nereli?

Türk futbol tarihinin başarılı isimlerinden birisi olan Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995 yılında Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya geldi. Egeli bir futbolcu olan Taylan Kümeli alt yapıyı yine Ege Bölgesindeki takımlarda oynadı. Hızla başarılı ve yükselen bir ivme yakalayan genç futbolcu Taylan Antalyalı her yıl transfer olarak gittiği takımda başarılı işlere imza attı.

Taylan Antalyalı kaç yaşında?

Futbol dünyasının aranan isimlerinden birisi olan Taylan Antalyalı 8 Ocak 1995 yılı itibari ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya geldi. 25 Yaşında olan başarılı futbolcu Tayşan Antalyalı 1, 80 metre boyundadır. Orta saha oyuncusu olan Taylan Antalyalı alt yapı kariyerini iki farklı takımda tamamladı. Sonrasında ise profesyonel kariyerine de Bucaspor ile adım atmış oldu. Antalyalı başarılı performansı ile de göz doldurdu.

Taylan Antalyalı hangi takımlarda oynadı?

Muğla'da doğan Taylan Antalyalı 2006 yılı itibari ile Muğlaspor'un alt yapısında futbol oynadı. Bu takımda yaklaşık 3 sene kadar forma giyen Antalyalı orta saha kısmında görev aldı. Taylan Antalyalı 2009 yılında ise 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu. Antalyalı 2011 yılına kadar Bucaspor'da top koşturdu.

Daha önce alt yapıda olan Taylan Antalyalı 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel oalrak oynamak için sözleşme imzalamış oldu. Bucaspor'da gösterdği performansların ardından Taylan Antalyalı üç büyüklerin ilgisini de çekmeye başladı. Genç futbolcu 2014 yılında Süper Lig takımları arasında yer alan Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Antalyalı daha sonra sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor ve Galatasaray'a transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Erzurumspor'da başarılı bir futbol sezonu geçiren genç futbolcu Taylan Antalyalı bu dönemde özellikle Galatasaray'ın çok dikkatini geçti. Taylan Antalyalı 2019 yılı itibari ile Galatasaray ile sözleşme imzalamış oldu. Sarı kırmızılı kulübe transfer olan Taylan Antalyalı ilk sezon için 2 milyon TL, ikinci sezon için 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezon için 2 milyon 500 bin TL ve dördüncü sezon için de 3 milyon TL garanti ücret ile anlaştığı duyuruldu. Galatasaray Taylan Antalyalı'ya imza parası olarak 4 milyon TL ödedi.

Taylan Antalyalı Milli Takım kariyeri

Galatasaray'ın başarılı ve genç futbolcusu Taylan Antalyalı ilk kez 2009 yılında U-15 milli takımında oynadı. 2011 yılında Türkiye U-16 milli takımında forma giyen Taylan Antalyalı burada 12 maça çıkarak 4 gol attı. Bu sezonun devamında ise Taylan Antalyalı U-18 takımında top koşturdu. Bu takımda ise genç ve başarılı futbolcu Taylan Antalyalı 11 maçta oynayarak 5 gol attı. Genç futbolcu Taylan Antalyalı Türkiye U-18 milli takımında kaptanlığa kadar yükseldi.