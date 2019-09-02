Galatasaray transferin son gününde atağa kalktı. Sarı Kırmızılı ekip, Falcao, Andone ve Lemina'nın ardından sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Erzurumspor ile sözleşmesini fesheden Taylan Antalyalı, Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2 milyon 200 bin TL, üçüncü sezonunda 2 milyon 500 bin TL, dördüncü sezonunda ise 3 milyon TL garanti ücret alacağını duyurdu. Sarı kırmızılı kulüp ayrıca, oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeyeceğini açıkladı.

Taylan Antalyalı kimdir?

8 Ocak 1995 yılında Muğla'da doğan Taylan, futbol hayatına Bucaspor'da başladı. Alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2011-2012 sezonunda A Takım'a yükselen Talan, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Henüz 16 yaşında formayı kapan Taylan, Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti.

2014 yılında transferin gözde ismi olan başarılı orta saha oyuncusunun adı, o dönem Galatasaray'la da anılmıştı. Gençlerbirliği, 500 bin euro ödeyerek başarılı orta saha oyuncusunu 2016 yılında kadrosuna katmıştı. 2 sezon Başkent ekibinde forma giyen Taylan, sırasıyla Kayseri Erciyesspor ve Hacettepespor'a kiralandıktan sonra Erzurumspor'a transfer oldu.

Erzurum'da 2.5 sezon forma giyen Taylan, 68 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti. Altyaş gruplarında toplam 30 maça çıkan başarılı oyuncu, 11 kez ağları sarstı.



