Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Taylan Antalyalı, açıklamalarda bulundu.

İşte Taylan Antalyalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Bugün, ekstra bir istek vardı takımda. Maçtan önce de konuşmuştuk aslında. Hafta boyu da maça odaklanmıştık. Bugün de aslında maça iyi başladık. Kalemizde golü görünce fazla takılmadık. İyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Her maç bizim için final. Kalan bütün maçları kazanırsak ne olacağını göreceğiz. Çünkü daha önce Galatasaray, bunu yaptı ve yine yapabiliriz. Önümüzdeki en önemli maç Trabzonspor karşılaşması. Onu da kazanıp diğer maçlara bakacağız"

"Halil de bugün gayet iyi iş çıkardı. Sürekli konuşuyoruz zaten ne yapabiliriz diye. Kerem de 3 gol attı. Onu da kutluyorum tekrar. Bugün ikisi de iyi performans sergiledi. İyi bir huyum sağladıktan sonra sonuçların da geleceğine inanıyoruz"