EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Moldova ile Almanya'da özel maçta karşılaşan milli takımımızda başarılı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, karşılaşmayı değerlendirdi.

Taylan yaptığı açıklamalarda, "Üç hazırlık maçı oynadık. Sonuçlar moral açısından önemli ama eksiklerimizi görmek açısından daha önemliydi. Çok şükür kaza bela olmadan bitirdik. Şimdi İtalya maçına konsantreyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye son hazırlık maçında Moldova'yı Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.