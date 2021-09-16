Taylan Antalyalı: Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray 'ın Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu.

Taylan'ın açıklamaları şöyle;

Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Daha ilk maç, 5 maçımız var. Galibiyetle başlamak çok güzeldi, Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyetle başlamak çok güzeldi. Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her maç daha iyi olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz