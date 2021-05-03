Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı Kırmızılı ekibin yıldız orta sahası Taylan Antalyalı, 90 dakikanın ardın yayıncı kuruluşa konuştu.

Takım arkadaşlarını tebrik eden Taylan, "Bugün buradan 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz. Belki daha farklı bir skorla da ayrılabilirdik. Arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Üç tane maçımız kaldı. Galatasaray’a yakışan mücadeleyi verip kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk şansımız ne olur bilmiyorum ama biz elimizden geleni yapıp 9 puanla sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin önemine de değinen milli oyuncu, "Maçın öneminin farkındayız. Her maç bizim için önemli. Derbinin atmosferi çok daha farklı olacaktır. Özel hazırlanacağız tabii bu maça. Evimizde oynuyoruz. Bunu rakibimize hissettirip inşallah üç puanı alacağız." ifadelerini kullandı.