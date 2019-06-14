Taylan Antalyalı bekleyişi sürüyor

Süper Lig’e veda eden büyükşehir Belediye Erzurumspor’un orta merkez orta sahası Taylan Antalyalı, Galatasaray ve Başakşehir gibi Trabzonspor’un da gündemine girmişti.

Finansal Fair-Play nedeniyle bu transfer için para+takas formülünü düşünen Karadeniz ekibi 24 yaşındaki oyuncu ve kulübünün vereceği kararı bekliyor.

Birinci Lig’de oynamak istemeyen Taylan konusunda, Erzurumspor’un nasıl bir tavır takınacağı transferde belirleyici olacak. Geçen sezon 31 lig maçına çıkan Taylan 6 gol atmış 3 de asist yapmıştı.



