TAYK ve İYK trofesinde Palamut & CPM Sailing Team rüzgarı esti

Palamut Group ve CPM Yazılım tarafından oluşturulan Palamut & CPM Sailing Team ikinci yılında büyük başarılara imza attı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Trofesi’ni birinci, İstanbul Yelken Kulübü Trofesi’ni (İYK) ise ikinci olarak tamamlayarak yelkene yeni sezonda bir süreliğine ara veriyor.

Türkiye’nin en prestijli iki kulübü olan TAYK ve İYK Trofeleri sona erdi. Eski milli yelkenci Targan Hazarhun kaptanlığında sezonu tamamlayan Palamut & CPM Sailing Team, ikinci senesinde de büyük başarılara imza attı.

IRC 2 klasmanında neredeyse katıldıkları her yarıştan kupayla evine dönen Palamut & CPM Sailing Team, TAYK Trofesi’ni birinci, İYK Trofesi’ni ise ikinci bitirerek, tecrübeli rakiplerini geride bıraktı.

Palamut & CPM Sailing Team sezonu başarılı bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Ama aynı zamanda başarılı geçirdiği iki sene ile de yelkene ara veriyor. Palamut & CPM Sailing Team yeni sezonda bir süreliğine yarışlarda olmayacağını duyurdu.



