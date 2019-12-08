Tayfur Havutçu Kasımpaşa’da ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa ile bir buçuk yıllık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Tayfur Havutçu, lacivert-beyazlıların başında ilk resmi müsabakasına Beşiktaş karşısında çıktı.

Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu, takımının başında ilk sınavına çıktı. Lacivert-beyazlıların geçtiğimiz günlerde 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladığı Tayfur Havutçu, ilk resmi maçına Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasıyla çıktı.

Havutçu, siyah-beyazlılarda bir dönem forma giymiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik olarak görev almıştı.