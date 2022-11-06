Süper Lig’in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş 'ta Tayfur Bingöl, dev derbinin son anlarında Nef Stadı'ndaki tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan Tayfur, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savundu.









'Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor'

Top toplayıcı çocuğun oyunu duraklatmak amacıyla kendisine top vermediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci: Maçı mı alacaktın Tayfur?

Olay sonrası Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur'u çok sert bir dille eleştirdi, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" ifadelerini kullandı.

Yanıt geldi! Kahve emojisi...

Tayfur'dan Nihat Kahveci'ye yanıt geldi. Tayfur, kişisel sosyal medya hesabından 2019 yılında Tottenham'ın Olympiakos'u devirdiği maçta top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonrası İngiliz ekibinin attığı golden görsel paylaştı. 29 yaşındaki oyuncunun görsele '5 saniyenin önemi' yazması, kahve emojisi koyarak Nihat Kahveci'ye gönderme yapması ise gözlerden kaçmadı.









Mourinho özel olarak tebrik etmişti

Mücadele 2-1 Olympiakos üstünlüğüyle devam ederken, top toplayıcı Callum Hynes, topu hızlı bir şekilde oyuna sokmuş ve bir anlamda Harry Kane'in golünün mimarlarından olmuştu. Maç oynanırken dönemin teknik direktörü Jose Mourinho, Callum'a teşekkür etmiş, ona unutmayacağı bir armağan da vermişti.

Tottenham tesislerinde takım yemeğine katılan genç top toplayıcıyla Kaptan Harry Kane de özel olarak ilgilendi. Hayran olduğu futbolcularla tek tek tokalaşan ve onlarla sohbet eden Callum Hynes'ın heyecanı ise görülmeye değerdi.