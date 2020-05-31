Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasından sonra Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir çok teknik adamın ismi geçti. Erol Bulut gibi bir dönem Fenerbahçe forması giyen isimlerden Tayfun Korkut, Bundesliga maçlarının değerlendirildiği S Sport yayına bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli takımda da görev yapan ve Bundesliga'da teknik adamlık deneyimi bulunan Korkut, Fenerbahçe sorusuna "Kulübün ve benim düşüncelerimin bir araya gelmesi lazım. Onu sağlayabilirsek her şey olabilir" cevabını verdi.

Tayfun Korkut, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili ise, "Fenerbahçe ile görüşmedim. Teklif de almadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Fenerbahçe camiasına karşı büyük bir saygım var çünkü. Herhangi bir spekülasyona yol açmak istemedim" şeklinde konuştu.



