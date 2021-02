Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Tayfun Korkut, Avrupa'da ve Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılar ile beraber Türk futbol tarihine geçen oyunculardan biridir. Özellikle uzun yıllar Fenerbahçe'de oynaması ile bilinen Tayfun Korkut, aynı zamanda Avrupa'da da oynadı. Günümüzde futbolu bırakmış olan tecrübeli gitsin şimdilerde başarılı bir teknik direktör olma yolunda emin adımlarla devam ediyor. Pek çok kişinin de hayatını merak ettiği Tayfun Korkut, özellikle Fenerbahçe ile bilinen kariyerli bir oyuncudur.

Tayfun Korkut nereli?

Tayfun Korkut 2 Nisan 1974 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya geldi. Daha çok Stuttgart yakınlarında olan Ostfildern şehrinde doğduğunu söylemek mümkün. Futbol hayatına da bu şehirde başlayan oyuncu, gençlik dönemini önemli başarıları ile geçirdi. Özellikle yaşadığı şekilde kısa zamanda dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu, oynadığı takımda hızlı bir şekilde yükseldi. Aynı zamanda eğitim hayatını da yine Ostfildern şehrinde devam etti ve tamamladı.

Tayfun Korkut kaç yaşında?

2 Nisan 1974 senesinde Doğan Tayfun Korkut şu an 46 yaşındadır. Fenerbahçe'deki önemli kariyeri ve Avrupa futbolunda gösterdiği başarılar ile ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda A milli takımında formasını terletti. Özellikle disiplinli oyunu ve yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken oyuncu, şu an 46 yaşında ve teknik direktörlük yapıyor. Farklı takımları çalıştıran ve bu konuda da başarılı olan yetenekli oyuncu, teknik direktörlük konusunda her geçen gün üzerine koymaya devam ediyor.

Tayfun Korkut hangi takımlarda oynadı?

Futbola 6 yaşında başlayan Tayfun Korkut, 12 yaşında Stuttgarter Kickers altyapısına seçildi. 13 Ağustos 1994 yılında bu takım ile ilk kez profesyonel maçına çıktı. 21 yaşına geldiğinde ise genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu, ilk sezonda yeteneğini ve becerisini gösterdi. İlk maçına ise Avrupa Kupası'nda Partizan tirana takımına karşı çıkan Tayfun Korkut, daha sonra ilk sezon 30 maça çıktı ve toplamda 5 de gol attı. Toplamda 5 sezon Fenerbahçe'nin formasını giydikten sonra Real Sociedad'a transfer olan Tayfun Korkut, Avrupa'da da kendini en iyi şekilde gösterdi.

2003-2004 sezonunda Espanyol takımına transfer olan Tayfun Korkut, orada istediği gibi forma şansı bulamayınca Sezon sonunda Beşiktaş 'a transfer oldu. Ancak yaşadığı sakatlıklar ile beraber Beşiktaş'ta ilk 11'de yer alamayınca 2005 yılında sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. 2005-2006 yılında Gençlerbirliği transfer olarak futbol yaşamını sürdüren oyuncu, jübilesini de yine bu takımda gerçekleştirdi.

Tayfun Korkut futbolu ne zaman bıraktı?

Tayfun Korkut 2021 yılı itibarıyla herhangi bir takımda oynamamaktadır. 2005 yılında jübilesini yaparak futbola veda eden oyuncu, daha sonra eğitim almak suretiyle teknik direktörlük kariyerine başladı. O sebepten dolayı futbolculuktan herhangi bir maaş almıyor. Futbol oynadığı dönemde ise kulüplere bağlı olarak yıllık farklı sözleşmeler üzerinden maaşlar elde etti. Şu an teknik direktörlük kariyeri üzerinden ise ortalama 500 ila 1 milyon Euro arasında maaş aldığı dile getirilmektedir.

Tayfun Korkut Milli Takım kariyeri

Tayfun Korkut kariyeri boyunca tam 94 defa milli takımlara çağrıldı. Bunlar da 3 defa U21 milli formasını giyerken, 42 kez de A Milli Takım formasını terletti. Fenerbahçe ile beraber farkı takımlarda gösterdiği başarısının yanı sıra, özellikle Avrupa Kupası'ndaki milli takım başarısı da unutulmazlar arasına girmiş durumda. Futbolu bıraktıktan sonra Stuttgart takımında teknik direktörlüğe başlayan Tayfun Korkut, bu alandaki kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sergilediği başarılı performans ile beraber ileride daha büyük noktalara geleceğini göstermiş durumda.